Сегодня, 14:07

Александра Холошина, внучка Олега Стриженова, подала иск в суд на адвоката Павла Пятницкого. Девушка, участвующая в съёмках шоу Малахова в сюжете о Шурыгиной и Семёнове, заявила, что перенервничала из-за ругани с правозащитником последнего и попала в больницу, как сообщает VladTime.

По словам Александры Холошиной, она опасается, что из-за срыва что-то теперь может угрожать её ребёнку, и оставлять это так внучка Стриженова не намерена. Прославленная благодаря исключительно родству с творческой элитой, девушка запомнилась ярой защитой Шурыгиной в выпусках программ с Малаховым. Желание перекричать всех, включая адвоката Павла Пятницкого, сыграло с ней плохую службу, и обвинить во всём Александра Холошина решила именно его.

Правозащитник прокомментировал это, подчеркнув, что девушка сама виновата. Он отметил, что присутствовать на шоу Александру Холошину никто не принуждал. Также Пятницкий посочувствовал девушке, поскольку из всего у неё есть только «украденная» слава родственников.