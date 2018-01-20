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Пуговку из «Папиных дочек» сравнили с Дианой Шурыгиной

Сегодня, 13:39

Екатерину Старшову, известную публике в качестве Пуговки из «Папиных дочек», сравнили с Дианой Шурыгиной. Такое мнение высказывают подписчики актрисы в Instagram.

Екатерина Старшова уже не та маленькая девочка, которую мы привыкли видеть на экране в сериале «Папины дочки», где она сыграла Пуговку и умиляла своими речами зрителей. Актриса подросла и сейчас ей уже 16 лет, что заставило девушку задуматься о макияже.

В Instagram Екатерина спросила совета у своих подписчиков касательно мэйкапа, предоставив на оценку свои фотографии с макияжем.

Многие кинулись восхищаться Пуговкой, отписывая ей лестные комплименты. Другие юзеры поделились своим опытом в столь щепетильном для девушки вопросе, а нашлись и те, кто заметил сходство накрашенной Старшовой со скандальной Дианой Шурыгиной, о чем поспешили написать под снимком.


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