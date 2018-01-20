Пуговка из "Папиных дочек" призвала оставить Диану Шурыгину в покое

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Екатерина Старшова, известная благодаря роли в сериале «Папины дочки», поддержала изнасилованную Диану Шурыгину. Также она призвала журналистов оставить 18-летнюю скандально известную девушку в покое, чтобы она не начала «заикаться».

Накануне в СМИ появилась информация, что Старшову с макияжем на лице стали массово сравнивать с Дианой Шурыгиной. Спустя некоторое время в своём блоге Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала обращение к журналистам. В сообщении говорится, что никакой схожести с Шурыгиной нет, а саму Диану необходимо оставить в покое, чтобы изнасилованная девушка от такого внимания журналистов не начала «заикаться».

«Сначала в погоне за трафиком люди пытаются поднять скандал по поводу моей ЛЖЕ-беременности, а затем вы пишите о моей схожести с Дианой Шурыгиной (извиняюсь, если написала фамилию не так). На мой профиль заходят дети и они не должны думать о том, что забеременеть в 16 - это нормально. Ваши слухи размывают у них все самые добрые понятия, которые пытаются сформироваться у них глубоко внутри», - прокомментировала скандал актриса. Она уточнила, что из-за СМИ подростки могут начать думать, что родить в 16 лет – это нормально. Дело в том, что недавно ряд интернет-изданий писал о том, что 16-летняя Пуговка забеременела, что оказалось очередной «уткой».