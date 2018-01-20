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Бородину насмешила путаница в речи младшей дочери

Сегодня, 13:22

Ксению Бородину насмешила путаница в речи младшей дочери Теи. Соответствующий ролик опубликован в Instagram, всего за час его просмотрели почти 600 тысяч пользователей.

На данный момент Ксения Бородина со своей семьей отдыхает на Сейшелах. Когда есть маленькие дети, практически ни один день не обходится без смешных курьезов. Тея только учится говорить и не все слова ей даются с первого раза, что хорошо показывает опубликованный звездной мамой ролик.

На нем веселая малышка в цветастом купальнике гуляет у бассейна, а Ксения Бородина просит сказать ее слово «птички». Послушная дочь повторяет за мамой, однако у нее есть своя интерпретация на данный счет. Этот заводной ребенок несколько раз назвал птичек "писькой", чем явно насмешил ведущую. Пользователи Instagram выразили свое обожание Тее, называя ее «сладкой девочкой».


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