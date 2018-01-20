Ольга Бузова показала, как подаренный слон своим хоботом лез к её ягодицам

Сегодня, 13:10

Неизвестный решил необычно поздравить Ольгу Бузову с Днём рождения. 20 января, когда певице исполнилось 32 года, её пришёл поздравлять слон с шариками. Свои хоботом слон потрогал ягодицы Бузовой, что можно было заметить по видеоролику, опубликованному в Instagram-аккаунте звезды «Дом-2».

«Я могла ожидать все, что угодно, но, чтоб слон пришёл ко мне на виллу поздравлять меня с Днём Рождения. Это невероятно!!! Но это правда, и это происходит сегодня со мной», - написала Бузова на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что на одном из фрагментов слон прислонился к певице и стал хоботом трогать её ягодицы.

Поклонники были в восторге от такого необычного подарка. Многие посчитали, что слона Бузовой подарил Батрутдинов. В социальных сетях уже стали обсуждать пару, как жениха и невесту, ведь сама певица недавно призналась, что хочет выйти замуж именно в Таиланде.