Поклонников Юлии Пушман раздражают её неестественные ресницы

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Поклонников блогера Юлии Пушман раздражают её неестественные ресницы, длина и густота которых напоминает им «щётку». Подписчики заявили, что артистка переборщила, пытаясь следовать современным тенденциям.

По информации VistaNews, знаменитость не из тех, кто приветствует естественную красоту. Блогер, не так давно начавшая петь, вместе с деятельностью стала и имидж менять. Однако подписчики считают, что некоторые детали такового Юлию Пушман совсем не красят.

Интернет-пользователи с сарказмом интересуются, что делают на глазах артистки сороконожки. Они подчёркивают, что изменения Юлии Пушман делают её старше 20 лет, добавляя ещё минимум 10, а в таком нет ничего хорошего для селебрити, которые должны выглядеть примером для обычных людей. Люди рекомендуют артистке отойти от яркого макияжа и убрать неестественные ресницы.