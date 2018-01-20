В Самаре команда «Ревизорро» изучила Троицкий рынок

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Вчера, 19 января, в Самаре команда телешоу «Ревизорро» проверила Троицкий рынок. Ведущая передачи Настасья Самбурская изучила качество продуктов и условия, в которых они хранятся.

Один из самарских блогеров выложил в интернет сообщение, что и до Самары добрались работники телешоу «Ревизорро». Они уже провели съёмки и свои исследования Троицкого рынка. По словам блогера, нарушений там очень много, поэтому «Ревизорро» может очень сильно «хайпануть», разоблачив недобросовестных местных торговцев. Опять же, блогер добавляет, что во всей Самаре вряд ли есть такое место, где предприниматели и продавцы торговых точек создавали идеальные условия хранения товара.

Ведущая шоу Настасья Самбурская в своих социальных сетях ещё ничего не сообщала о местах, которые она проверила. 18 января женщина в своём Instagram сообщила, что она приехала искать в ресторанах просроченные продукты. Но названия городов она не рассказала, чтобы владельцы заведений общественного питания не успели подготовиться.