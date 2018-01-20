VistaNews.ru


В Самаре команда «Ревизорро» изучила Троицкий рынок

Сегодня, 12:19

Вчера, 19 января, в Самаре команда телешоу «Ревизорро» проверила Троицкий рынок. Ведущая передачи Настасья Самбурская изучила качество продуктов и условия, в которых они хранятся.

Один из самарских блогеров выложил в интернет сообщение, что и до Самары добрались работники телешоу «Ревизорро». Они уже провели съёмки и свои исследования Троицкого рынка. По словам блогера, нарушений там очень много, поэтому «Ревизорро» может очень сильно «хайпануть», разоблачив недобросовестных местных торговцев. Опять же, блогер добавляет, что во всей Самаре вряд ли есть такое место, где предприниматели и продавцы торговых точек создавали идеальные условия хранения товара.

Ведущая шоу Настасья Самбурская в своих социальных сетях ещё ничего не сообщала о местах, которые она проверила. 18 января женщина в своём Instagram сообщила, что она приехала искать в ресторанах просроченные продукты. Но названия городов она не рассказала, чтобы владельцы заведений общественного питания не успели подготовиться.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.