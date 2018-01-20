Сегодня, 12:08

После 22 лет супружеской жизни, актер Юэн Макгрегор подал заявление на развод со своей супругой Ив Мавракис.

Известно, что пара не проживает вместе уже с мая предыдущего года. Супруги не заключали брачный контракт, в связи с этим все нажитое имущество будет поделено поровну. Помимо этого, Юэн Макгрегор заявил, что готов выплачивать своей бывшей любимой женщине алименты, чтобы та ни в чем не нуждалась.

Юэн МакГрегор был женат на француженке Ив Мавракис на протяжении 22 лет, и всегда считался хорошим семьянином. Поженились они еще тогда, когда актера никто не знал, а после начала актерской деятельности он никогда не был замечен в каких-либо интрижках, сохранял верность свей супруге. За годы совместной жизни, у пары появились трое детей, а в 2006 году они решились на удочерение девочки из Монголии.

Недавно стало известно, что 46-летний актер расстался со своей 51-летней супругой, полюбив молодую актрису, 32-летней Мэри Элизабет Уинстэд, с которой они принимали участие в съемках фильма "Фарго".