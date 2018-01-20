Алена Водонаева без макияжа выступила против пластики и фотошопа

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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева опубликовала в Instagram фотографии без макияжа, призывая девушек отказаться от пластических операций, заявив, что она никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам, и довольна своей природной красотой.

Бывшая участница реалити-шоу заявила, что никогда не делала пластических операции, чем очень гордится, ведь по ее словам, все вмешательства только уродуют внешность девушек, выглядят неестественно и некрасиво. Помимо этого, она заявила, что хирурги в последнее время создают копии девушек, все они после пластики выглядят абсолютно одинаково. Водонаева довольна своими природными данными, в подтверждение чему опубликовала фото без нанесенного на лицо макияжа и фотошопа.

Телеведущая утверждает, что существует огромное количество безопасных способов скорректировать и поддержать свою внешность, таких, как массажи, косметика, разнообразные процедуры. Алена Водонаева призывает всех поклонниц любить себя в своем естественном образе, не стремясь при этом к абсолютному совершенству.

Часть подписчиц поддержали это мнение, а некоторые высказали, что немногие от природы обладают хорошими внешними данными.