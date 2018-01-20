Тимур Батрутдинов выставил в Instagram фрагмент новой песни Бузовой

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Тимур Батрутдинов выставил в Instagram фрагмент новой песни Ольги Бузовой «Одна ночь». Как сообщает VladTime, позже исполнительница опубликовала более полную версию композиции, а также сообщила, что она уже есть в iTunes.

Батрутдинов отметил, что Ольга Бузова сама попросила его так анонсировать её песню. В подписи под мини-роликом юморист отметил, что всегда поддержит артистку, поздравляя её таким образом с днем рождения. Батрутдинов заявил, что Бузова – «уникальная женщина». Сама артистка, выставив композицию, подчеркнула, что она очень волнуется, а также попросила делиться впечатлениями после прослушивания.

Поклонники поразились поступку Тимура Батрутдинова, рассуждая, что за ним стоит – проявление дружбы или всё-таки нежные чувства к Ольге Бузовой. Однако песня «Одна ночь» впечатлила их меньше. Некоторые даже заявили, что эта композиция хуже других хитов Бузовой.