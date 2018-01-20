Елена Исинбаева рассказала, почему не стала купаться в проруби на Крещение

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Чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева не стала купаться в проруби на Крещение в 2018 году. Как сообщает «Версия Инфо», причина в том, что знаменитая спортсменка в положении.

Это будет уже второй ребёнок для Елены Исинбаевой. Знаменитость отметила, что в прошлом году побывала в проруби на Крещение, и ей очень понравилось. Исинбаева подчеркнула, что сожалеет, что не получилось в этот раз.

Многие подписчики поддержали знаменитую спортсменку и пожелали ей родить здорового ребёнка. Однако часть интернет-пользователей начали возмущаться, почему Елена Исинбаева вообще задумывалась о таком купании, поскольку считают ей мусульманкой. Люди, выражаясь нецензурно, заявляли, что спортсменка едва ли не предала своих. В защиту Исинбаевой другие поклонники подчёркивали, что Елена Исинбаева могла являться и христианкой, поскольку такая вера у её матери, хотя отец действительно приверженец ислама.