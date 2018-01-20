«Дом-2»: Ольга Рапунцель симулирует беременность ради малолетней сестры

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Ольга Рапунцель, участница популярного «Дома-2», симулирует свою беременность. К такому выводу пришли поклонники, которые заявляют, что это она делает ради малолетней сестры, действительно вынашивающей малыша.

Зрители уже привыкли, что организаторы «Дома-2» пойдут на все ради высоких рейтингов. Сейчас в этом деле главная роль досталась Ольге Рапунцель. Девушка беременна, но в это мало верится поклонникам. На подозрение натолкнуло поведение участницы, несоответствующее будущей маме. Она то уходит в декрет, то опровергает эту новость. Также девушка жалуется, что ее заставляют носить полные канистры воды. В беременность Рапунцель мало кто поверит, даже если она предъявит младенца.

Зрители, не верившие в сценарий, по которому у Ольги произойдет выкидыш, провели собственное расследование. По их данным, малолетняя сестра Рапунцель находится в положении, а когда придет время рожать, то нежеланный малыш будет передан старшей сестре.