Фиолетовые волосы Натальи Штурм шокировали фанатов

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Наталья Штурм выложила фотографии в Instagram, где заметно, что она остригла свои волосы и сменила их цвет на фиолетовый.

Наталья Штурм в очередной раз удивила фанатов новыми снимками в своем Instagram, опубликовав на этот раз фото, где заметно, что она кардинально изменила имидж. Так, 51-летняя артистка решила покрасить волосы не в стандартный, рыжий цвет, а в фиолетовый. Помимо этого, она остригла свои волосы по плечо. Объяснять причину таких перемен она не захотела, а лишь добавила многочисленные хэштеги к фото. Фотографии стали популярны среди поклонников. За короткий промежуток времени публикации набрала около 400 лайков. Многие поклонники оценили образ женщины, похвалив ее за смелость. Но нашлись и те пользователи, которые раскритиковали певицу за такой неуместный цвет.

По словам подписчиков, Наталья Штурм довольно часто их шокирует своими фото. В последнее время женщина регулярно публикует откровенные фотографии, демонстрируя всем свое тело.

Наталья Штурм - российская певица, известная всем по своей песне «Школьный роман». Последний диск с ее композициями был выпущен в 2002 году. В настоящее время она занялась писательской деятельностью и является автором ряда книг, в том числе «Солнце в скобках», “Школа строгого режима или Любовь цвета юности», и других.