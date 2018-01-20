Наталья Фриске с новой песней возвращается на поп-сцену

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Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, собирается вернуться на поп-сцену. Она успела записать для этого новую песню.

Как и Жанна Фриске, ее сестра Наталья начинала певческую карьеру в известной группе "Блестящие". Через определенное время девушка устала от длительных концертов и приняла решение прекратить музыкальную деятельность. Она в данное время является косметологом в одном из московских салонов красоты.

Спустя продолжительный перерыв Наталья с Александром Поповым, бывшим вокалистом коллектива "Турбомода", записала первую свою композицию после продолжительного перерыва. Ее новое творение называется "Две планеты", а сам ролик уже появился на просторах мировой "паутинки".

В течение нескольких суток данную видеозапись посмотрели более четырех тысяч человек. Любители поп-музыки смогли оценить трек с примитивными словами без особого смысла и запоминающейся мелодией пришелся по душе фанатам, которые не оказались скупыми на комплименты. Наталья Фриске и Александр Попов тоже, вероятно, остались довольны своим сотрудничеством.