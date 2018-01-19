Ольга Бузова анонсировала выход новой песни эротическим фото

Вчера, 21:50

Ольга Бузова опубликовала в Instagram эротический снимок и сообщила, что завтра, 20 января, поклонников ожидает презентация ее новой песни. Новая композиция певицы называется "Одна ночь".

Завтра Ольга Бузова отметит 32-й день рождения, хотя по времени Таиланда, где она сейчас отдыхает, ее праздник уже наступил. Уже сейчас звезда принимает первые поздравления от друзей, родных и любимых поклонников. Завтра Бузова готова представить новую композицию "Одна ночь", которая без сомнений займет первое местно в iTunes. Поклонники с нетерпением ожидают новую композицию Бузовой, которая в любом случае станет хитом. Фанаты уверены, что новая песня Бузовой посвящена Тимуру Батрутдинову, с коротым она в последнее время проводит очень много времени.