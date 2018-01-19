Ольга Бузова начала принимать первые поздравления с днем рождения

Вчера, 21:36

Ольга Бузова 20 января отметит 32-й день рождения. Уже сейчас, находясь в Таиланде, певица начала принимать первые поздравления.

"Праздник ко мне приходит. Спасибо за за цветы. Люблю тебя. в некоторых странах уже наступило 20 января, начинаю принимать поздравления. какое это счастье чувствовать вашу любовь. Ну и по традиции, первый по нашему тайскому времени мне позвонил мой папуля", - написала в Instagram Бузова.

По времени Таиланда, день рождения Бузовой уже наступил, поэтому она в компании сестры Ани и друзей начала его праздновать. Также близкие люди уже позвонили Ольге и высказали лучшие пожелания. Поздравили Бузову также и поклонники, которые после развода с Тарасовым начали активно поддерживать кумира.