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Ольга Бузова начала принимать первые поздравления с днем рождения

Вчера, 21:36

Ольга Бузова 20 января отметит 32-й день рождения. Уже сейчас, находясь в Таиланде, певица начала принимать первые поздравления.

"Праздник ко мне приходит. Спасибо за за цветы. Люблю тебя. в некоторых странах уже наступило 20 января, начинаю принимать поздравления. какое это счастье чувствовать вашу любовь. Ну и по традиции, первый по нашему тайскому времени мне позвонил мой папуля", - написала в Instagram Бузова.

По времени Таиланда, день рождения Бузовой уже наступил, поэтому она в компании сестры Ани и друзей начала его праздновать. Также близкие люди уже позвонили Ольге и высказали лучшие пожелания. Поздравили Бузову также и поклонники, которые после развода с Тарасовым начали активно поддерживать кумира.


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