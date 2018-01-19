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Анастасия Костенко начала рекламировать дешевые украшения

Вчера, 21:16

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в своем Instagram начала рекламировать дешевые украшения. Поклонники Бузовой посмеялись над ростовской моделью, потому как ей не предлагают более серьезную и дорогостоящую рекламу, как ее сопернице Ольге.

Анастасия Костенко периодически выкладывает в Instagram различную рекламу, но число ее подписчиков не сравнится с показателями Ольги Бузовой, один пост у которой стоит около 100 000 рублей.

Поклонники ведущей "Дом-2" следят за жизнью новоиспеченной жены Тарасова и в комментариях пытаются задеть ее чувства, говоря, что Бузова гораздо красивее чем Костенко, однако Анастасия игнорирует подобные высказывания. Ее супруг Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram ранее писал, что пользователи могут говорить что угодно, так как ему и его супруге все негативные высказывания безразличны.


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