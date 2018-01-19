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Почитатели Бузовой нашли третью ногу на новом фотоснимке певицы

Вчера, 21:21

Почитатели творчества Ольги Бузовой увидели наличие третьей ноги у кумира на фотоснимке. Ведущая шоу «Дом-2» выложила в Сеть фотоснимок в платье Клеопатры и вызвала дилему у поклонников.

В социальной сети Ольга Бузова опубликовала фотоснимок, на котором она почувствовала себя в роли Клеопатры. Из одежды певица выбрала длинное платье-распашонку с поясом яркого пестрого цвета с пятнистым узором. По ее словам, она похожа на египетскую царицу, даже стойка гламурной девушки подтверждает это.

Кроме того, поп-дива прекрасно себя чувствует, она отдыхает с друзьями на вилле. Новый снимок Бузовой сотворил детонацию в мире фанатов. Почитатели Бузовой увидели в ее стойке наличие третьей ноги в кадре. Длинное платье с запахом скептики назвали обычным халатом. Хотя вторая часть пользователей все же одобрила новый образ Ольги. Они написали, что девушка просто красавица с большой буквы.


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