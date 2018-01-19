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Актрису из "Ментов" Мельникову парализовало после страшной аварии

Вчера, 20:09

Киноактриса и звезда остросюжетных российских сериалов Анастасия Мельникова была парализована после ДТП. Кроме недвижимости женщина потеряла речь и память.

Анастасия Мельникова, которую зрители привыкли видеть в роли полицейской на кадрах сериала "Менты", сообщила, что стала потерпевшей в шокирующем ДТП. Во время своего диалога со студией одного из реалити-шоу, Мельникова сама призналась, что была на границе жизни и смерти некоторое время. После того, как женщина попала в автомобильную катастрофу, она оказалась на больничной койке. Кроме паралича, ей диагностировали полную потерю речи и памяти.

По словам докторов, на тот момент никакой положительной динамики в состоянии здоровья Анастасии не наблюдалось. Прогнозы были самые печальные. К большому счастью, благодаря усилиям врачей, актрису поставили на ноги. Вскоре она снова появилась на сцене любимого театра. В семейной жизни также не гладко. Второй брак артистки распался из-за преданности ее искусству.


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