"Грязные делишки": Насильнику Шурыгиной настырно предлагают секс поклонницы

Вчера, 21:10

Сергей Семёнов ещё до выхода из мест лишения свободы был весьма популярной личностью, о которой говорят, ведут споры, поддерживают, осуждают. Тем не менее освободившись и приняв участие в нескольких телеэфирах на "Первом канале" его популярность стремительно взлетела вверх и продолжает набирать обороты.

Дело в том, что парень изначально у всех вызвал расположение к себе и большинство граждан не считает его виновным в изнасиловании Дианы Шурыгиной, и более того присуждают ему амплуа жертвы, которую умело использовали ради своих корыстных целей. Приятная внешность, сдержанность, такт и интеллигентный вид молодого человека и несомненная скромность взяли верх. Теперь за Семёнововым выстраиваются толпы поклонниц. Они не просто проявляют свою симпатию к юноше, но и откровенно предлагают ему приятное интимное времяпровождение.

Так Сергей из "ужасного насильника" превратился в некий секс-символ русских девушек. Однако, как известно, сегодняшнее положение молодого человека не располагает к личным встречам и тем более к интимным встречам. На целых полтора года у Сергея есть масса ограничений. Электронный браслет слежения на ноге ограничивает расстояние на которое может перемещаться парень. Теперь ему доступны "25 км свободы" и в обязательном порядке после 22-00 быть дома. Впрочем, такие условия гораздо лучше, чем тюремная камера, а быть вместе с родными в домашней обстановке исключительное счастье. Как же отреагировала жертва Семёнова на новый статус её обидчика?

Видя такую популярность Сергея и то, что из него армия поклонниц делает плейбоя, Диана приходит в недоумение и шок. Девушке противно читать комментарии поклонниц готовых сею же минуту на секс с челябинским героем. Может быть дело кроется немного в другом? Пока парень отбывал свой срок, Шурыгина была на пике популярности и востребованности, на чём зарабатывала баснословные суммы. А теперь в её карьере публичной личности произошёл неожиданный перелом. Теперь звездой телеэфиров стал её злейший враг, поэтому все преимущества и привилегии перешли к нему.

Несмотря на то, что насильник Дианы находится под домашним арестом, он принимает активное участие в публичной жизни и открыт для контакта. А чтоб было удобнее с ним общаться в прямом эфире, в ближайшее время проведут в его посёлок качественный интернет. Теперь Семёнов однозначно не будет скучать, а горячие споры вокруг него и Шурыгиной ещё долгое время не дадут покоя поклонникам и фанатам обеих сторон.