Дочь Мишулина оказалась в суде из-за Тимура Еремеева

Вчера, 19:10

В конце прошлого года общественность получила нового непризнанного наследника Спартака Мишулина. Так, актер Тимур Еремеев действительно является его сыном, это подтвердила ДНК-экспертиза. Теперь разбирательства продолжаются в суде между дочерью Мишулина и Еремеевым.

Декабрьский выпуск «Пусть говорят» дал понять зрителям, что Тимур Еремеев действительно сын известного Спартака Мишулина. В доказательство этого была сделана ДНК-экспертиза. Дочь актера Карина и его супруга думали, что это не может быть правдивым.

«Карина просто избавилась от статуса истца, но продолжила обвинять меня во «лжи» и «клевете» уже от лица своей мамы, попросив у суда быть её представителем, хотя эту роль вполне мог бы исполнить адвокат», - рассказал Тимур.

По факту продолжения разбирательств истцом стала супруга Мишулина, а Карина «отошла» на второй план. Тимур Еремеев отчаянно надеется на завершение никому не нужной вражды, хотя бы в память отца Мишулина.