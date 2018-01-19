Дочь Мишулина оказалась в суде из-за Тимура Еремеева

В конце прошлого года общественность получила нового непризнанного наследника Спартака Мишулина. Так, актер Тимур Еремеев действительно является его сыном, это подтвердила ДНК-экспертиза. Теперь разбирательства продолжаются в суде между дочерью Мишулина и Еремеевым.
Декабрьский выпуск «Пусть говорят» дал понять зрителям, что Тимур Еремеев действительно сын известного Спартака Мишулина. В доказательство этого была сделана ДНК-экспертиза. Дочь актера Карина и его супруга думали, что это не может быть правдивым.
По факту продолжения разбирательств истцом стала супруга Мишулина, а Карина «отошла» на второй план. Тимур Еремеев отчаянно надеется на завершение никому не нужной вражды, хотя бы в память отца Мишулина.