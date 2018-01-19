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Сергей Лазарев рассказал о том, как они с сыном кормили жирафов

Вчера, 18:37

Популярный певец Сергей Лазарев рассказал о посещении Майамского зоопарка вместе с сыном. Самое яркое впечатление у ребёнка осталось от кормления жирафов, которые, как и другие животные, здесь не в вольерах, а на «больших и просторных» территориях.

 По словам Сергея Лазарева, сын был очень этим доволен, хотя в прошлом году и бывал уже в этом зоопарке. Ребёнок даже смог выучить название каждого животного, игрушечные копии которых есть у него дома. Поклонники Сергея Лазарева согласились с тем, что места для содержания диких животных комфортные, как сообщает VistaNews.

Интернет-пользователи раскритиковали зоопарки "старого порядка", где животных держат в тесных клетках. Однако они отметили, что места для зверей без тесных вольеров можно найти не только в Майами. Некоторые стали приглашать Сергея Лазарева посетить Берлин, где тоже подобное организовали, а другие заявили, что покормить жирафов можно и в России, поскольку есть специальные сафари-парки. Фанаты также похвалили певца за то, что он находит возможность уделять время сыну, несмотря на плотный гастрольный график.


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