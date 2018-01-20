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Бритни Спирс показывает всем помолвочное кольцо даже на пляже

Сегодня, 04:15

Бритни Спирс все время демонстрирует на своей руке признак скорого замужества – помолвочное кольцо, не снимая его даже на пляже. Странно, но фанатам личная жизнь не столь интересна, как сам внешний вид певицы.

Популярная певица Бритни Спирс в будущем может снова стать замужней женщиной. Об этом свидетельствует помолвочное кольцо, которое она не снимает даже на пляже. Избранник девушки также в настоящее время проводит время с ней на Гавайях. Стало известно, что будущий супруг моложе за Бритни на 13 лет. Это обстоятельство довольно вдохновило невесту, и она полностью преобразилась внешне.

Именно это стало темой обсуждений среди фанатов, которые активно рассматривают фото в сети с поразительной стройностью фигуры Спирс. Среди комментариев под фото, поклонники уверенны, что идеальная фигура далась артистке от любовного вдохновения. Ведь на ее лице все видно, что она просто счастлива до предела и красива, как богиня.


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