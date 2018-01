В Сети нашли неоконченный рэп-альбом актера Тома Харди

Вчера, 18:08

Пользователями Сети был обнаружен неоконченный рэп-альбом известного актера Тома Хади, который был записан в 1999 году. Его опубликовали на одном из форумов.

Как сообщают источники, альбом состоит из 18 треков. Тогда юный Харди мечтал стать рэпером под псевдонимом Tommy No 1 и записал свой первый альбом совместно с Eddie Too Tal. Запись происходила с помощью ручного микрофона и проигрывателя в домашних условиях.

Eddie Too Tal надеется, что в случае успеха этого альбома актер Харди даст согласие выступить на сцене с целью исполнить свои давние рэп-хиты.

Напомним, всеобщую популярность Тому Харди принесли роли в фильмах "Начало", "Падение черного ястреба" и участие в сериале под режиссерством Стивена Спилберга "Братья по оружию".