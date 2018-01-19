VistaNews.ru


В Сети нашли неоконченный рэп-альбом актера Тома Харди

Вчера, 18:08

Пользователями Сети был обнаружен неоконченный рэп-альбом известного актера Тома Хади, который был записан в 1999 году. Его опубликовали на одном из форумов.

Как сообщают источники, альбом состоит из 18 треков. Тогда юный Харди мечтал стать рэпером под псевдонимом Tommy No 1 и записал свой первый альбом совместно с Eddie Too Tal. Запись происходила с помощью ручного микрофона и проигрывателя в домашних условиях.
Eddie Too Tal надеется, что в случае успеха этого альбома актер Харди даст согласие выступить на сцене с целью исполнить свои давние рэп-хиты.
Напомним, всеобщую популярность Тому Харди принесли роли в фильмах "Начало", "Падение черного ястреба" и участие в сериале под режиссерством Стивена Спилберга "Братья по оружию".


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.