Ольга Бузова назвала себя эталоном сексуальности

Вчера, 17:43

Ольга Бузова предстала перед поклонниками в эротичной комбинации и назвала себя эталоном сексуальности. Ведущая проекта "Дом-2" показала фанатам новое фото, где она позирует босиком.

Ольга Бузова в данный момент находится на отдыхе в Таиланде. Практически каждый час звезда публикует новые фотографии и видеоролики, показывая насыщенный отпуск на райском острове. Всем известно, что Ольга гордится своими формами и не стесняется показывать свою фигуру практически в обнаженном виде. Как оказалось, сама Бузова считает себя эталоном сексуальности, о чем она написала в своем Instagram.

Ранее Ольга Бузова рассказала о растратах во время отдыха в Таиланде. Как оказалось, за неделю жизни звезда потратила на райском острове более 600 000 долларов.