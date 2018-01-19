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Елена Яковлева рассказала, что спасло ее разрушающийся брак

Вчера, 17:56

В студии программы «Судьба человека» Елена Яковлева раскрыла некоторые тайны своей личной жизни.

Женщина призналась, что несколько раз она была на грани развода со своим вторым супругом Валерием Шальных, с которым они вместе уже 30 лет. Она рассказала, что до брака они долго дружили, затем начали жить вместе, а спустя некоторое время решили пожениться. Изначально семейная жизнь была сложной из-за материальных трудностей. Они на протяжении нескольких лет были вынуждены проживать в общежитии. Затем проблемы в жизни возникали из-за сложных характеров супругов.

По словам актрисы, мысли о разводе у нее возникали после каждой ссоры. А однажды, после очередного крупного конфликта, в их семье появился спаниель, который, заболев, спас их брак. Супруги направили все свое внимание на заботу за приболевшим питомцем, что и помирило их. Переломным моментом в супружеских отношениях стало предложение сняться в криминальном сериале "Бандитский Петербург", что помогло им наладить отношения, изменив тем самым жизнь к лучшему.

Елена Яковлева вспомнила о своем первом замужестве. Супругом ее стал однокурсник Сергей Юлин. Брак тогда продлился всего полгода, и по словам женщины, она согласилась на него, попав под влияние подружек, следуя своеобразному коллективному инстинкту.


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