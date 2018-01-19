"Вечерний Ургант" зовёт в свою команду на Первом канале

Вчера, 17:58

В официальном Instagram-аккаунте телепередачи Первого канала "Вечерний Ургант" появилось объявление о поиске сегмент-продюсера. В комментариях пользователи соцсети недоумевают - куда делись прежние.

Публикация появилась 19 января, в ней подробно перечислены требования к желающим работать на одном из самых популярных шоу страны в качестве сегмент-продюсера. В частности, кандидат должен владеть, помимо русского, ещё и английским языком и быть способном расположить к себе собеседника. В обязанности сегмент-продюсера "Вечернего Урганта" входит сбор необходимых материалов для интервью с гостями, а также сопровождение гостя в процессе съёмок.

В комментариях многие сразу объявили о своём заветном желании стать частью команды "Урганта", но некоторые пользователи усомнились, по их мнению, программа слишком часто ищет сегмент-продюсеров и дизайнеров, что может свидетельствовать о высокой текучке кадров.