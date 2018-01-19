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Дана Борисова решила начать новую жизнь с продажи элитной квартиры

Сегодня, 16:25

Популярная ранее ведущая Дана Борисова решила начать новую жизнь с продажи элитной квартиры. Как сообщает «Версия Инфо», расположена недвижимость в Москве, на территории комплекса «Золотые ключи», а стоит она 23 миллиона рублей.

 В квартире две жилые комнаты. Там хорошая меблировка, а также не нужен ремонт. Дана Борисова в настоящее время перебралась на съёмное жильё, а старое её больше не интересует. Кроме того, ведущая избавилась от своего былого смартфона и занялась обновлением имиджа параллельно с заработком – она заявила, что стилисты могут себя рекламировать в её Instagram.

По мнению интернет-пользователей, благодаря вырученным деньгам Дана Борисова может восстановить свою прежнюю репутацию, серьёзно пострадавшую из-за информации о её зависимостях. Другие отмечают, что лучше и не строить догадок, поскольку пересчёт чужих денег – поступок некрасивый.


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