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Жена Аршавина пригрозила снявшей ее с борта стюардессе с телефона мужа

Сегодня, 15:43

Алиса Аршавина, являющаяся супругой известного российского футболиста Андрея Аршавина, пригрозила стюардессе рейса «Москва-Алма-Ата» судебными разбирательствами. Поводом для серьезных угроз послужило снятие звездного семейства с детьми с авиалайнера за дебош.

Об угрозах со стороны Алисы Аршавиной прессе рассказала сама стюардесса. Девушка по имени Анастасия поведала, как жена звездного футболиста прислала с телефона супруга предупреждение о намечающемся судебном разбирательстве. Аршавина намеревается отправить обидчицу за решетку или заставить заплатить огромный штраф за якобы нанесение морального вреда детям звездного семейства. Стюардесса попросила Следком возбудить против Аршавиной уголовное дело по факту угроз, однако получила отказ.

Напомним, Анастасии пришлось снять семью именитого российского футболиста с борта самолета «Москва-Алма-Ата» за дебош.


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