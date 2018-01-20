Раскрыта предсмертная тайна Мурата Насырова

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Уже 11 лет прошло со дня гибели певца Мурата Насырова, однако многие тайны его жизни стали известны лишь сейчас.

В ночь с 19 на 20 января известный исполнитель выпал из окна своей квартиры в столице. В результате многочисленных травм, полученных при падении, певец погиб, однако причины данной трагедии так и остались загадкой. После происшествия журналисты начали выдвигать многочисленные версии, каждая из последующих была все более невероятной.

По одной из версий, певец находился под воздействием наркотических веществ, в пользу чего свидетельствует факт лечения Насырова от наркотической зависимости, однако полностью избавиться от нее певцу не удалось.

По другой версии, гибель его друга Баглана Садвакасова, музыканта из «А-Студио», стала своеобразным психологическим толчком. От его тещи, Греты Бойка, известно, что певца периодически беспокоили галлюцинации, он часто начинал кому-то названивать, а один раз сообщил, что разговаривал с Богом. В этот раз исполнителю привиделся призрак погибшего друга, манящий его за собой.

Незадолго до гибели, певец длительно слушал свои старые песни, а после попрощался с детьми. Однако, на шее у погибшего Мурата был обнаружен фотоаппарат, поэтому попытка сделать хороший снимок также могла стать причиной трагедии. Накануне смерти стало известно о его намерении вступить в брак с гражданской женой Натальей, в связи с чем версия о добровольной гибели маловероятна.