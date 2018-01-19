У Ольги Серябкиной из-за волнения уменьшилась грудь

Сегодня, 15:40

Солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина сообщила, что очень сильно переживает перед своим первым концертом в новом составе коллектива. Поклонники заметили, что из-за переживаний у Molly видоизменилась форма груди, что очень насторожило фанатов.

Серябкина на своей странице в социальной сети Instagram акцентировала внимание на том, что сегодня состоится первый концерт группы «Серебро» в новом составе. Из-за этого она очень сильно переживает за Татьяну Моргунову, которая и будет петь в качестве новой солистки.

«Хотя я бы очень хотела залезть к ней в голову сегодня. Я бы точно с ума сошла от волнения, но это не точно», - написала Серябкина в своём блоге. Поклонники стали массово наблюдать, что у певицы от волнений уменьшилась грудь, а их форма стала «вялой».

«Оля, что с твоей грудью, хватит так переживать, а то вообще пропадёт», - написала одна из подписчиц. Многие присоединились к таковым комментариям в её адрес. В основном, поклонники пришли к выводу, что Моргунова сможет достойно выступить на первом концерте «Серебро».