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Врачи утверждают, что У Ольги Рапунцель психическое расстройство

Сегодня, 01:45

Врачи диагностировали у одной из участниц проекта "Дом-2" Ольги Рапунцель психическое заболевание. Таким образом она снова находится в центре сканадала.

На программу пригласили психиатра, который выдвинул беременной Ольге диагноз, который является одной из форм шизофрении: маниакально-деприссивный психоз. После этого многие фанаты подробно изучили вышеупомянутое расстройство и насколько опасными являются люди, страдающие такой формой болезни. Как оказалось, страдающие шизофренией легко могут уживаться в обществе, но под наблюдением врачей. Исходя из этого у телезрителей созрел вопрос, почему же Ольга Рапунцель до сих пор не в клинике. Не раз замечалось, как Рапунцель говорит сама с собой и пытается что-то доказывать.


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