В Великобритании обеспокоены состоянием здоровья принца Уильяма

Сегодня, 15:07

Жители Великобритании обеспокоены здоровьем принца Уильяма. Поводом для волнения стала прическа мужчины: он сбрил все волосы, к тому же журналисты отметили, что принц похудел.

Британский принц Уильям 18 января посетил столичную детскую больницу Evelina London, где он пообщался с пациентами и их родителями, ветеранами и участниками программы, помогающей бывшим военным найти работу в Национальной службе охраны здоровья. Он одарил всех своей улыбкой, и вел себя как обычно, однако представители СМИ заметили, что по сравнению с его предыдущим появлением 10 января, он выглядит иначе. Их обеспокоило кажущееся похудение принца и его короткие, редеющие волосы.

Принц Уильям никогда не являлся обладателем пышной шевелюры, на тему чего сам периодически отпускал шутки. В связи с этим, многие журналисты не обнаружили каких-либо особых изменений в его внешности. По их мнению, прическа королевского наследника немного изменилась, а освещение могло исказить фигуру мужчины.