В Москве у младшего сына Олега Газманова украли деньги и паспорт

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В Москве у младшего сына Олега Газманова неизвестные украли имущество. Под пристальное внимание злоумышленников попал паспорт и портмоне с деньгами Филиппа. Сумма ущерба равна 357 тыс. рублей.

В субботу 13 января в Москве произошло ограбление известного человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Благодаря ловким действиям неизвестных сын певца Олега Газманова лишился крупной суммы денег в валюте. Филипп также распрощался с паспортом и дорогим портмоне.

Уточняется, что стоимость похищенного портмоне составляет 100 тыс. рублей. В истории ограбления разбираются сотрудники правоохранительных органах, которые на данный момент информацию о поиске преступников официально не опубликовали.