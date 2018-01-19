Вера Брежнева показала, как снимался клип на песню "Ты мой человек"

Сегодня, 13:45

Вера Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала любительское видео, которым хотела показать съемки клипа на песню "Ты мой человек". В кадре певица танцует на подземной автомобильной стоянке, из машины ее снимает на камеру подруга Надежда Дорофеева.

В ролике засняты зажигательные танцы Брежневой, которая не стесняясь, весело танцует на автомобильной парковке. В этот момент ее из машины снимает Надежда Дорофеева, солистка группы "Время и стекло". Певица в восторге от выходки Брежневой, в кадре она громко смеется.

По роликом Брежнева написала, что именно так они снимали клип на песню "Ты мой человек", возможно Вера имела ввиду, что этот шуточный ролик и есть видеоработа на композицию, так как в ролике она танцует именно под свою песню.