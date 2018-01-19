На новом фото у Бузовой снова выросла грудь

Сегодня, 13:07

Ольга Бузова в последнее время запутала поклонников, которые еще месяц назад были уверены, что певица увеличила грудь. После звезда начала выкладывать снимки, где ее бюст был прежней формы. В данный момент Бузова отдыхает в Таиланде, откуда выкладывает множество фото в купальнике. Новый снимок звезды снова продемонстрировал грудь Бузовой в пределах второго размера.

Все известно, что Ольга Бузова не может похвастаться шикарным бюстом, но это никогда ее не смущало. В отличии от своих коллег по цеху, певица не стремиться сделать пластическую операцию и увеличить грудь. Она гордится своей фигурой и удовлетворена размером своего бюста. Так считали многие поклонники, пока не увидели последний снимок звезды.

Фанаты заметили, что грудь Бузовой снова выросла до второго размера. Естественно в Таиланде Ольга не делала операцию, соответственно для увеличения форм она использовала пуш-ап в купальнике. Поклонники предположили, что к таким мерам Бузовой пришлось прибегнуть из-за того, что рядом с ней отдыхает Тимур Батрутдинов, с которым у звезды намечается роман.

Бузова отдыхает на одном из островов Таиланда почти неделю. За этот период времени она потратила там более 600 000 долларов, о чем сама сообщила поклонникам.