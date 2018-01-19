Ростовская модель Playboy Лиман пожаловалась на лишний вес после праздников

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Модель Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман в своей недавней публикации в Instagram кокетливо показала поклонникам "осадок" после "сладких праздников", с намёком, что набрала парочку лишних кило.

На снимке Лиман традиционно предстала перед подписчиками в нижнем белье чёрного цвета, накинув лёгкую курточку. Судя по хэштегам, фотография была сделана во время её недавнего зимнего отдыха в Таиланде, откуда Мария уже выкладывала несколько горячих фото. Поклонники немедленно засыпали звезду хвалебными комментариями и "лайками", восторгаясь её телом.

"Судя по фигуре - никаких осадков", "ты просто божественна, любоваться можно часами", "вы вкусная", - пишут в комментариях к посту Лиман её фанаты.