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Диана Шурыгина нарвалась на жесткую критику поклонников

Сегодня, 12:26

Общественность не перестает обсуждать ситуацию, которая сложилась вокруг семьи Дианы Шурыгиной и Сергея Семенова. Сторонники молодого человека, который год отсидел в тюрьме за изнасилование Дианы, снова напали на девушку с критикой.

Диана Шурыгина разместила на своей станице в Instagram новый снимок, где она стоит возле окна, а на руках держит собаку. Поклонников шокировало, что девушка беспечно улыбается на фото, будто ей все равно, что она сломала жизнь Семенову. Многие обозреватели уверены, что Сергей не виновен, а семья Дианы специально посадила его в тюрьму, так как он не захотел заплатить им деньги.

Недавно в самом центре скандала оказалась и мать Дианы Шурыгиной. Друг Семенова собрал на Наталью компромат, который в случае правдивости может гарантировать женщине уголовное преследовании. По словам молодого человека, в 14 лет мать Дианы работала проституткой.


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