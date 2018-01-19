Звезды шоу-бизнеса опубликовали фото и видео с крещенских купаний

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Звезды шоу-бизнеса поделились в социальных сетях фотографиями и видеозаписям, сделанными во время крещенских купаний, сопровождая их многочисленными поздравлениями с праздником.

Многие знаменитости решили поддержать древнюю традицию празднования Крещения Господня купания в проруби по-разному. Кто-то направился к ледяной проруби, а кто-то совершил обряд омовения в теплом океане.

Наталья Шевель, супруга Ивана Краско, после многочисленных скандалов отправилась со своей подругой в Израиль, где они вместе и окунулись в реку Иордан.

Певец Олег Газманов на протяжении многих лет окунался в ледяной проруби, однако в этом году решил пренебречь традицией, и отправился на Мальдивы, где и совершил обряд, записав его на водонепроницаемую видеокамеру.

Актриса Любовь Толкалина также регулярно по всем канонам отмечает данный православный праздник. Купалась женщина в этом году в Саввинском Мужском Ските в Подмосковье.

Для поздравления всех своих фанатов Гоша Куценко снял видеоролик, ради которого ему дважды пришлось нырять под страховкой водолаза.

Футболист Дмитрий Тарасов вместе со своими коллегами из Локомотива также искупались, хотя и не в прорубе. Сделали они это в Средиземном море на сборах в Испании.