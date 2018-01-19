Алена Водонаева после отдыха на Бали отправилась в Эстонию

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Известная российская телеведущая Алена Водонаева порадовала поклонников новыми фотографиями. Стало известно, что звезда после отдыха на Бали посетила Эстонию. Путешествует Водонаева по работе с мужем Алексеем.

Поклонники известной Алены Водонаевой узнали о новом местонахождении своего кумира. Так, недавно побывавшая на отдыхе на Бали звезда отправилась с супругом в Таллин. Причиной поездки стали творчество и работа мужа, который проведет выступление в ночном клубе города. Сама же Алена призналась в проблемах с переносом изменений в климате и часовых поясах.

К слову, это второй визит Водонаевой в Таллин. Звезда активно изучает город и успела сходить в старинную аптеку, основание которой приходится на 1422 год. Купила Алена в заведении зубную пасту и "немножко яду".