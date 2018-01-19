Алексей Воробьев готов жениться на своей девушке

Сегодня, 11:18

Алексей Воробьев в своем интервью дал понять, что уже готов расстаться с холостяцкой жизнью, признавшись, что женитьба на его нынешней возлюбленной, имя которой он пока не называет, вполне реальна.

Сегодня Алексей Воробьев отмечает юбилей: ему исполняется 30 лет. Недавно он заявил, что находится в отношениях с девушкой, к которой относится со всем уважением и очень любит, однако со свадьбой пока не спешит, ведь он желает жениться один раз, и не расставаться со своей возлюбленной до конца жизни. По его словам, ради любимой он способен отказаться от внимания со стороны других девушек, и на любой флирт с их стороны может ответить лишь пожатием руки по-дружески. Воробьев признается, что счастлив в нынешних отношениях, считая свою девушку невероятной.

Ранее он встречался со многими знаменитостями, однако, по его словам, для него неважна медийность, главное, чтобы у девушки было хорошее чувство юмора, а все остальное не имеет значения, ведь каждая представительница женского пола прекрасна.

Однако на вопрос о возможном воссоединении с Викторией Дайнеко Воробьев ответил, что данный факт возможен, ведь, по его словам, любовь – чувство, которое просто так не проходит.