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Недавно родившая Рита Дакота доказала отсутствие фотошопа на своих фото

Сегодня, 00:15

Недавно родившая ребёнка Рита Дакота доказала, что не использует фотошоп для своих фото. При это мнения поклонников расходятся: одни показывают своё восхищение от фигуры Риты после родов, другие же утверждают, что певица использует фотошоп, чтобы казаться на фотографиях более стройной.

Певица сейчас проводит зиму на Бали вместе со своим мужем Владом Соколовским и маленькой дочкой. В соцсети сразу стали публиковаться фотографии, где Рита в купальнике. На них видно, что она смогла за два месяца прийти в свою прежнюю форму непосредственно после рождения ребёнка. Поэтому и не все подписчики верят, что певица выглядит так идеально.

Она заявила, что такое обидно про себя читать в интернете. Рита утверждает, что всегда остаётся честной перед своей аудиторией. Следует напомнить, Рита и Влад связали себя узами брака в 2015 году. 23 октября прошлого года у них родилась дочь Мия.


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