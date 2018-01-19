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Кендалл Дженнер пытается скрыть серьезные проблемы с кожей лица

Сегодня, 10:58

Поклонники модели Кендалл Дженнер заметили, что на ее лице становится все больше высыпаний. Папарацци то и дело публикуют снимки, на которых девушка пытается закрыть свое лицо.

 Состояние ее кожи удивляет с каждым днем. Изначально она была замечена с данной проблемой на баскетбольном матче, куда пришла поддержать своего парня. Даже тональный крем не может помочь скрыть высыпания на лице. Пользователи то и дело обсуждают ее новые фото. К примеру, на днях появился снимок, на котором модель приехала к Ким Кардашьян и Канье Уэсту с целью познакомиться с новорожденной племянницей. Девушка активно пытается спрятаться от назойливых фотографов, но это ей плохо удалось.
Снимки незамедлительно были выложены в соцсети. Пользователи не скрывали своего удивления и шока. Посыпались комментарии с недоуменными вопросами, почему девушка не лечит прыщи и как ее могли взять в рекламу косметики. Однако саму модель это ничуть не огорчает. Она не комментирует подобные вопросы.


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