Отец Шурыгиной должен Сбербанку и ГИБДД 100 000 рублей

Вчера, 22:25

Отец Дианы Шурыгиной Алексей является злостным должником перед банком и ГИБДД. В общей сумме долг мужчины составляет почти 100 000 рублей.

В течение 2017 года отец Дианы Шурыгиной, которая стала известна после изнасилования, должен был заплатить в Сбербанк налоги в размере 30 тысяч рублей. По адресу проживания ему приходили письма с предупреждениями и просьбой оплатить задолженность, однако Алексей Шурыгин всячески отлынивал от обязательства. Также на протяжении прошлого года отец Дианы Шурыгиной получил штрафные санкции в размере 60 тысяч рублей за нарушение ПДД.

До конца 2017 года Алексей должен был выплатить данную сумму в ГИБДД, однако этого он также не сделал. Долги отца Дианы Шурыгиной направили в службу по взысканию задолженности, однако представители этой организации не нашли у Алексея ценного имущества, которое можно было бы взыскать в счет долгов. Пользователи интернета уверены, что вся семья Шурыгиных погрязла в долгах, именно поэтому родители подкладывали дочь под совершеннолетних молодых людей, после чего требовали с них деньги.