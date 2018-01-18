Ольга Бузова уже потратила в Таиланде 600 000 долларов

Вчера, 21:29

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам, сколько стоит ее отдых в Таиланде. За шесть дней пребывания в "райском уголке" звезда потратила 600 000 долларов.

Одна из подписчиц спросила у Бузовой, сколько стоит отдохнуть на вилле, которую арендует звезда в Таиланде. Ольга ответила, что провести сутки на острове, где находится певица, стоит 100 000 долларов. Бузова отдыхает в Таиланде уже 6 дней, соответственно на жизнь там, а именно аренду виллы, питание и развлечения, она потратила более 600 000 долларов.

Поклонники были шокированы такими суммами, так как многие звезды российского шоу-бизнеса тратят на отдых сумма куда более скромнее, но это не касается Бузову. Она привыкла отдыхать с шиком, поэтому заработанные за последний год деньги Ольга решила спустить на жизнь в "райском уголке".