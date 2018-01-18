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Ольга Бузова уже потратила в Таиланде 600 000 долларов

Вчера, 21:29

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам, сколько стоит ее отдых в Таиланде. За шесть дней пребывания в "райском уголке" звезда потратила 600 000 долларов.

Одна из подписчиц спросила у Бузовой, сколько стоит отдохнуть на вилле, которую арендует звезда в Таиланде. Ольга ответила, что провести сутки на острове, где находится певица, стоит 100 000 долларов. Бузова отдыхает в Таиланде уже 6 дней, соответственно на жизнь там, а именно аренду виллы, питание и развлечения, она потратила более 600 000 долларов.

Поклонники были шокированы такими суммами, так как многие звезды российского шоу-бизнеса тратят на отдых сумма куда более скромнее, но это не касается Бузову. Она привыкла отдыхать с шиком, поэтому заработанные за последний год деньги Ольга решила спустить на жизнь в "райском уголке".


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  • Вован
    Вчера, 23:25

    Интересно, кто ей платит по 5 млн в месяц? И насколько она дружна с налоговой? Может пора уж в солнечный Магадан? А если честно, то подобные публикации кроме ненависти к богеме ничего не вызывает. Мрази.

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