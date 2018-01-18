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27-летняя участница «Мисс мира» находится при смерти

Вчера, 20:26

27-летняя модель Валерия Пьяцца, принимавшая участие в конкурсе "Мисс мира", в данный момент находится при смерти. Медики наблюдают за состоянием девушки и поддерживают жизнедеятельность ее организма, однако излечить ее возможности нет.

О ситуации рассказала мать Валерии. Женщина отметила, что у дочери были проблемы со здоровьем с самого рождения. Ее организм буквально атакует сам себя, сейчас важно, чтобы ситуация стабилизировалась и сошло воспаление, тогда будет возможно продолжить лечение.

По материалам в сети, Валерия страдает от заболевания, которое поражает иммунную систему, медики не могут помочь девушке справиться с диагнозом, поэтому модель находится при смерти. В данный момент Валерия находится в клинике, с каждым днем ее состояние ухудшается. Мать девушки рассказала, что несмотря на приговор дочь улыбается и общается с друзьями. Она не желает верить, что врачи не смогут поставить ее на ноги.


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