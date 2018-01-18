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Внук Ельцина бросил племянницу Ефремова после романа

Вчера, 20:12

Борис Ельцин-младший разорвал романтичные отношения с племянницей Михаила Ефремова. Причины окончания полугодовалого романа неизвестны. Загулявшая Ольга Ефремова вернулась к сыну и мужу, она ухала в Италию.

Стало известно о разрыве отношений между Борисом Ельциным и Ольгой Ефремовой. После полугодовалого периода разгульной жизни, женщина образумилась и вернулась в свою семью. Новогодние праздники встречала она вместе с мужем Алессандро и общим сыном Арсением.

На данный момент она вернулась в Италию. А 36-летний холостяк Борис Ельцин остается лакомым кусочком для девушек. К слову, Борис - типичный представитель столичной золотой молодежи, любитель и любимец девушек, внук первого российского президента Бориса Ельцина и один из самых обсуждаемых представителей именитой династии.


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