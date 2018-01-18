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Стас Костюшкин рекламирует загранпаспорта

Вчера, 19:30

Курьёз произошёл с популярным артистом Стасом Костюшкиным, который случайно узнал, что его лицо является рекламой в фотоателье.

 Об этом ему сообщила поклонница, прислав чудное фото артисту в Instagram. На снимке изображён сам Стас, который позирует для фотографии в документ. В качестве образца для фото на загранпаспорт лицо узнаваемого певца поместило на стенд некое фотоателье, рассказывают журналисты VistaNews. Сам Костюшкин не расстроился, а даже с удовольствием вместе c поклонниками посмеялся над ситуацией.

 Хотя более придирчивым фанам было не смешно: они настоятельно советовали певцу начать разбирательство с руководством ателье за неправомерную рекламу. Те, кто отнеслись к публикации легче, стали искать плюсы. Все они сводились к тому, что Стас должен поблагодарить «креативных» сотрудников, что не поместили его фото как образец для пенсионного или на надгробие. Но больше внимания досталось сравнению артиста: почти половине комментаторов показалось, что на них со стенда смотрит ВладимирЗеленский.


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