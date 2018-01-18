На мать Шурыгиной нашли шокирующий компромат

Вчера, 19:37

В эфире шоу "На самом деле", в котором приняли участие Диана Шурыгина и ее мать, вскрылись шокирующие подробности из жизни Натальи. Если обнародованный компромат окажется правдой, мать Шурыгиной сядет в тюрьму на несколько лет.

В эфире шоу стало известно, что Наталья Шурыгина в 14 лет работала проституткой. Компромат на мать Дианы собрал друг Сергея Семенова Илья Анищенко, который готов подтвердить, что в несовершеннолетнем возрасте Наталья вела такой же образ жизни, как и ее дочь.

Если Диана продает свой половой акт за миллионы, то мать готова была отдаться по тарифам обычной проститутки. Однако пока этот факт остается не доказанным. Если же компромат окажется правдивым, Наталье Шурыгиной грозит уголовное преследование.