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Вуди Аллен ответил на новые обвинения в домогательствах Дилан Фэрроу

Вчера, 19:25

Режиссеру Вуди Аллену пришлось вновь ответить на новые обвинения в сексуальных домогательствах на станицах The New York Times. Приемная дочь Дилан Фэрроу дала видеоинтервью Entertainment Weekly.

Вуди Аллен опубликовал новое интервью, в котором вновь заявил, что непричастен к обвинениям своей приемной дочери в растлении. Журналисты The New York Times смогли описать всю суть проблемы и рассказали, что поддерживают режиссера. Однако журналисты Entertainment Weekly встали на сторону обвинительницы Дилан Фэрроу.

Она продолжает настаивать на виновность приемного родителя в преступлении против нее в 1992 году. Напомним, ранее в 2004 году было опубликовано «последнее» интервью Аллена. Статья задумывалась как точка в обвинительных заявлениях против режиссера по данной ситуации.


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